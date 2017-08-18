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14:49, 18 августа 2017 394
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В рязанский агроуниверситет поступили 15 студентов из ЮАР

В рязанский агроуниверситет поступили 15 студентов из ЮАР

Фото: Pixabay.com

В рязанский агроуниверситет поступили 15 граждан ЮАР. Об этом рассказал ректор Николай Бышов «Рязанским ведомостям». «Причем молодые люди приехали заранее для изучения русского языка на подготовительном факультете, что, конечно же, будет большим плюсом в их профессиональной подготовке», — отметил он.

Бышов добавил, что увеличилось число абитуриентов из Таджикистана, Киргизии, Украины, Туркмении, Бангладеш.

Ректор также обратил внимание на выросшую востребованность направления транспортной логистики: в этом году конкурс впервые достиг четырех человек на место. По мнению собеседника издания интерес к профессии вызван рынком труда, «который ощущает нехватку квалифицированных кадров этого профиля». «Во всех торговых центрах, складских корпорациях, фирмах, занятых перевозкой грузов, логисты очень востребованы», — подчеркнул Бышов.

Среди других популярных направлений руководитель РГАТУ отметил «Наземные транспортно-технологические средства», чьи выпускники требуются в том числе автосервисам и дилерским центрам.


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