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11:28, 18 августа 2017 63
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В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на Московском шоссе

В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на Московском шоссе

В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на Московском шоссе. Об этом сообщил сайт регионального УМВД.

ДТП произошло 4 августа 2017 года около 0:30 вблизи дома №120 по Московскому шоссе. Двигавшийся со стороны центра Ford Focus сбил пешехода, пересекавшего дорогу вне перехода. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.

«Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в ССО по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, или по телефону 29-95-89», — говорится в сообщении.


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