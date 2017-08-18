В Рязани ищут очевидцев наезда на пешехода на Московском шоссе. Об этом сообщил
ДТП произошло 4 августа 2017 года около 0:30 вблизи дома №120 по Московскому шоссе. Двигавшийся со стороны центра Ford Focus сбил пешехода, пересекавшего дорогу вне перехода. Пострадавшего госпитализировали с различными травмами.
«Если Вы стали очевидцем данного происшествия или располагаете какой-либо информацией по данному факту ДТП, просим обращаться в ССО по расследованию ДТП СУ УМВД России по Рязанской области по адресу: Рязань, улица Мервинская, дом №10, или по телефону 29-95-89», — говорится в сообщении.