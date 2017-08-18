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8:22, 18 августа 2017 282
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В пятницу холодную воду отключат в Борках

В пятницу холодную воду отключат в Борках

В пятницу, 18 августа, в Борках отключат холодную воду. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:

  • Борки 7-12 район;
  • Шпалзавод;
  • котельная Шпалзавода.

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