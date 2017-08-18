В пятницу холодную воду отключат в Борках

В пятницу, 18 августа, в Борках отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- Борки 7-12 район;
- Шпалзавод;
- котельная Шпалзавода.
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В пятницу, 18 августа, в Борках отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Из-за ремонта на водопроводе с 9:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
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