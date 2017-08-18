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14:37, 18 августа 2017 468
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В Госдуме решили не уравнивать буквы «е» и «ё» в документах

В Госдуме решили не уравнивать буквы «е» и «ё» в документах

Госдума не поддержала инициативу депутата Ленинградской области Владимира Петрова об уравнивании букв «е» и «ё» в документах. Об этом «РИА Новости» заявил первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в транскрипции имен должна быть аккуратность», — пояснил свою позицию парламентарий.

Емельянов также подчеркнул, что буква «ё» является «необходимой частью» российского алфавита и российской фонетики. «Поэтому приравнивать „е“ и „ё“ я тоже думаю, не надо», — подытожил депутат.


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1 день назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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