В Госдуме решили не уравнивать буквы «е» и «ё» в документах

Госдума не поддержала инициативу депутата Ленинградской области Владимира Петрова об уравнивании букв «е» и «ё» в документах. Об этом «
«Я бы с именами и идентификацией был бы очень осторожен, потому что это связано с очень многими проблемами, в том числе и с борьбой с преступностью, и поиском родственников, поиском пропавших. Поэтому все-таки в транскрипции имен должна быть аккуратность», — пояснил свою позицию парламентарий.
Емельянов также подчеркнул, что буква «ё» является «необходимой частью» российского алфавита и российской фонетики. «Поэтому приравнивать „е“ и „ё“ я тоже думаю, не надо», — подытожил депутат.