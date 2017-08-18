Участнику праздника в Рыбном подарили кованый спиннер

В среду, 16 августа, в Рыбном впервые прошел праздник «Спиннермания». Об этом сообщил
Участники соревновались, у кого спиннер прокрутится дольше, разукрашивали фломастерами, рисовали мелом, мастерили из картонных коробок. Главным конкурсом вечера был квест.
Отмечается, что не только дети, но и взрослые принимали участие в состязаниях. Александр Ромашов, пришедший на праздник с сыном, за победу в конкурсе по перематыванию аудиокассеты выиграл эксклюзивный сувенирный кованый спиннер.
«У меня нет спиннера, и о празднике я не знал. Просто шел мимо, решил поучаствовать и вот — выиграл. Самокат мне маловат, но двоюродным братьям и сестрам придется в самый раз. Праздник мне понравился, не пожалел, что остался», — сказал победитель.
Фото ИД «Пресса».