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16:02, 18 августа 2017 660
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Участнику праздника в Рыбном подарили кованый спиннер

Участнику праздника в Рыбном подарили кованый спиннер

В среду, 16 августа, в Рыбном впервые прошел праздник «Спиннермания». Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Участники соревновались, у кого спиннер прокрутится дольше, разукрашивали фломастерами, рисовали мелом, мастерили из картонных коробок. Главным конкурсом вечера был квест.

Отмечается, что не только дети, но и взрослые принимали участие в состязаниях. Александр Ромашов, пришедший на праздник с сыном, за победу в конкурсе по перематыванию аудиокассеты выиграл эксклюзивный сувенирный кованый спиннер.

«У меня нет спиннера, и о празднике я не знал. Просто шел мимо, решил поучаствовать и вот — выиграл. Самокат мне маловат, но двоюродным братьям и сестрам придется в самый раз. Праздник мне понравился, не пожалел, что остался», — сказал победитель.

Фото ИД «Пресса».


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История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

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