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13:37, 18 августа 2017 44

Студенческие энергетические отряды завершили трудовой семестр на объектах Рязаньэнерго

Студенческие энергетические отряды завершили трудовой семестр на объектах Рязаньэнерго

Студенческие энергетические отряды «Потенциал» из Рязанского государственного радиотехнического университета и «Энергетик» из Скопинского электротехнического колледжа завершили трудовой сезон на объектах филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго». Об этом говорится в пресс-релизе предприятия.

Торжественные мероприятия, посвященные этому событию, прошли в Приокских и Скопинских электрических сетях филиала, где в течение полутора месяцев студенты второго и третьего курсов осваивали практические навыки работы с электросетевым оборудованием под руководством опытных наставников.

Проект профессиональной ориентации будущих специалистов на работу в электросетевом комплексе реализуется на базе Рязаньэнерго четвертое лето подряд. В этом году бойцам определили фронт работ в Рязани, Пронском, Сасовском и Скопинском районах. В составе бригад энергетиков ребята участвовали в подготовке электросетей к предстоящему осенне-зимнему периоду, ремонте трансформаторных подстанций, распределительных устройств и воздушных линий электропередачи, изучали специализированную документацию и методы технического обслуживания электрооборудования. На время трудовой смены студенты были зачислены в штат Рязаньэнерго и получали заработную плату.

«Вы приняли трудовую эстафету у ваших предшественников и с честью пронесли ее, добросовестно выполняя ежедневные задачи, — подчеркнул заместитель директора филиала „Рязаньэнерго“ Юрий Костин, обращаясь с напутственным словом к ребятам. — Вы увидели нашу работу изнутри, получили хорошее практическое подкрепление теоретическим знаниям, соответствующие записи в трудовых книжках, а значит, и преимущество при дальнейшем трудоустройстве. Мы будем рады, если по окончании учебы вы выберете местом работы Рязаньэнерго и всегда готовы обсудить вопросы вашего профессионального развития на нашем предприятии».

За трудолюбие, ответственность и активность студенты получили благодарности от руководства филиала. Отмечены были и творческие работы, которые ребята готовили для участия в конкурсе на лучший студенческий отряд электросетевого комплекса.

Студенты в свою очередь поблагодарили Рязаньэнерго за предоставленную возможность узнать все аспекты своей будущей работы.

«Трудовой семестр стал для нас во многом решающим, потому что благодаря этому уникальному опыту мы узнали, что значит по-настоящему работать энергетиком и еще раз утвердились в выборе профессии, — поделился боец студотряда „Потенциал“ Илья Музюкин. — Мы стали частью замечательного трудового коллектива, который поддерживает жизнь нашего города и области. Надеюсь, в следующем году еще больше студентов раскроет свой потенциал в составе энергетических отрядов».


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