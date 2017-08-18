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16:05, 18 августа 2017 769
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Средняя зарплата в Рязанской области выросла на семь процентов — официальная статистика 2

Средняя зарплата в Рязанской области выросла на семь процентов — официальная статистика

В первом полугодии 2017 года средняя зарплата в Рязанской области составила 28 тысяч 446,6 тысячи рублей. Такие данные опубликовал Рязаньстат. Согласно им, по сравнению с таким же периодом 2016-го сумма выросла на 7,2%. В июне средний заработок в регионе достиг 30 тысяч 678,8 рубля. Это на 7% больше, чем год назад, и на 0,7% меньше, чем в мае.

Больше всего в первом полугодии получали нефтепереработчики (77,9 тысячи), работники трубопроводного транспорта (66,4 тысячи), ученые (55,9 тысячи), финансисты и страховщики (50 тысяч). Минимальные зарплаты зафиксировали в деревообработке (13,3 тысячи), «производстве прочих готовых изделий» (13,5 тысячи), водном транспорте (13,7 тысячи), почтовом и курьерском деле (13,8 тысячи).

Наибольший рост по полугодию отметили в производстве бумаги (+49,7%) и автотранспорта (+27,9%), на водном транспорте (+21,9%), в деревообработке (+19,9%). Упали зарплаты в четырех отраслях. Это «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» (-8,1%), производство мебели (-7,1%), рыболовство (-5%), производство лекарств (-4,6%).


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1 день назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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