В первом полугодии 2017 года средняя зарплата в Рязанской области составила 28 тысяч 446,6 тысячи рублей. Такие данные опубликовал
Больше всего в первом полугодии получали нефтепереработчики (77,9 тысячи), работники трубопроводного транспорта (66,4 тысячи), ученые (55,9 тысячи), финансисты и страховщики (50 тысяч). Минимальные зарплаты зафиксировали в деревообработке (13,3 тысячи), «производстве прочих готовых изделий» (13,5 тысячи), водном транспорте (13,7 тысячи), почтовом и курьерском деле (13,8 тысячи).
Наибольший рост по полугодию отметили в производстве бумаги (+49,7%) и автотранспорта (+27,9%), на водном транспорте (+21,9%), в деревообработке (+19,9%). Упали зарплаты в четырех отраслях. Это «деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» (-8,1%), производство мебели (-7,1%), рыболовство (-5%), производство лекарств (-4,6%).