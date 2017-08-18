Шиловские полицейские задержали вора «в приметной одежде»

В Шилове задержали местного жителя, носившего «приметную жилетку». Он украл велосипед, сообщила
В полицию обратилась 41-летняя женщина. По ее словам, они с сыном оставили свои велосипеды около магазина. При этом пристегнули парковочным тросом только один — принадлежащий женщине.
Когда пострадавшие вышли из магазина, непристегнутого велосипеда уже не было.
Оперативники проверили записи с камер видеонаблюдения и заметили мужчину в жилетке со множеством карманов. Опросив местных жителей, правоохранители узнали, что в такой одежде ходит ранее судимый 39-летний мужчина.
Разыскав подозреваемого, полицейские установили его причастность к краже.
Велосипед вернули хозяину, а в отношении нарушителя возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ.