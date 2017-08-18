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16:24, 18 августа 2017 686
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Шалость не удалась. Играющие дети спалили десять гаражей в Кораблине 1

Шалость не удалась. Играющие дети спалили десять гаражей в Кораблине

В пятницу, 18 августа, на улице Пушкина в Кораблине произошел пожар. Из-за детской шалости загорелись гаражи, пишет издательство «Пресса».

«Сначала загорелся один сарай, а затем и другие, пристроенные в одну линию с двух сторон. Пожарным удалось отстоять половину из 20 строений, в основном кирпичных, но они пострадали от огня и воды», — говорится в сообщении.

По словам очевидцев, около сараев дети построили шалаш и, возможно, развели костер. «Основная версия возникновения пожара — детская шалость. По данному факту будет проводиться проверка», — пишет издательство.

Фото издательства «Пресса»


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