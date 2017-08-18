Шалость не удалась. Играющие дети спалили десять гаражей в Кораблине

В пятницу, 18 августа, на улице Пушкина в Кораблине произошел пожар. Из-за детской шалости загорелись гаражи, пишет издательство «
«Сначала загорелся один сарай, а затем и другие, пристроенные в одну линию с двух сторон. Пожарным удалось отстоять половину из 20 строений, в основном кирпичных, но они пострадали от огня и воды», — говорится в сообщении.
По словам очевидцев, около сараев дети построили шалаш и, возможно, развели костер. «Основная версия возникновения пожара — детская шалость. По данному факту будет проводиться проверка», — пишет издательство.
Фото издательства «Пресса»