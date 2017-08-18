Рязанским избирателям без регистрации предложили четыре участка для голосования

В Рязанской области определили участки для голосования на губернаторских выборах для избирателей без регистрации по месту жительства. Вопрос рассмотрел региональный избирком в пятницу, 18 августа. Он касается в том числе людей, в процессе смены жилья выписавшихся из старой квартиры и еще не прописавшихся в новой, пояснил секретарь комиссии Сергей Скобелев.
Избирком выбрал четыре участка, все они расположены в Рязани. Избирателей, ранее зарегистрированных в Железнодорожном районе города, примут на участке №861 (улица Дзержинского, дом №71), в Московском — №935 (Московское шоссе, дом №18), в Октябрьском — №957 (улица Урицкого, дом №2-а), в Советском — №1022 (улица Ленина, дом №29). Избирателей, ранее зарегистрированных в других населенных пунктах области, приписали к последнему участку.
Чтобы проголосовать, нужно подать заявление для включения в список избирателей. По словам Скобелева, это делается в день голосования, заранее приходить не нужно.
Выборы назначены на 10 сентября.