Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:37, 18 августа 2017 99
 0    0

Рязанским избирателям без регистрации предложили четыре участка для голосования

Рязанским избирателям без регистрации предложили четыре участка для голосования

В Рязанской области определили участки для голосования на губернаторских выборах для избирателей без регистрации по месту жительства. Вопрос рассмотрел региональный избирком в пятницу, 18 августа. Он касается в том числе людей, в процессе смены жилья выписавшихся из старой квартиры и еще не прописавшихся в новой, пояснил секретарь комиссии Сергей Скобелев.

Избирком выбрал четыре участка, все они расположены в Рязани. Избирателей, ранее зарегистрированных в Железнодорожном районе города, примут на участке №861 (улица Дзержинского, дом №71), в Московском — №935 (Московское шоссе, дом №18), в Октябрьском — №957 (улица Урицкого, дом №2-а), в Советском — №1022 (улица Ленина, дом №29). Избирателей, ранее зарегистрированных в других населенных пунктах области, приписали к последнему участку.

Чтобы проголосовать, нужно подать заявление для включения в список избирателей. По словам Скобелева, это делается в день голосования, заранее приходить не нужно.

Выборы назначены на 10 сентября.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Власть и политика»
15:37, 18 августа 2017
Рязанским избирателям без регистрации предложили четыре участка для голосования
14:37, 18 августа 2017
В Госдуме решили не уравнивать буквы «е» и «ё» в документах
20:31, 16 августа 2017
Рязань выполнит все решения антитеррористического комитета — Любимов 2
16:44, 16 августа 2017
Беглов похвалил инициативу Любимова по безопасности школьников 2
15:43, 16 августа 2017
Патрушев провел в Рязани выездное совещание с главами ЦФО
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев

Стать «айтишником» за два месяца: простой рецепт для рязанцев 1

У молодых рязанцев появился новый путь в ИТ, который не требует технических знаний или опыта работы.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 33 220
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 32 192
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 627
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 20 213
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 592
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум