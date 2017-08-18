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8:53, 18 августа 2017 392
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Рязанские предприятия ЖКХ обсудили повышение качества услуг. Фото

Рязанские предприятия ЖКХ обсудили повышение качества услуг. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские предприятия ЖКХ обсудили повышение качества предоставляемых услуг. В четверг, 17 августа, в МКЦ прошел форум в рамках реализации проекта «Сбережение и качество в коммунальной сфере». В нем приняли участие министр ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов, замглавы администрации города Андрей Ульянов, представители ведущих организаций сферы: «РМПТС», «РГРЭС», «РГМЭК» и «Водоканал».

Как отметил инициатор проекта, заместитель главного инженера «РГРЭС» Никита Морозов, цель предприятий — сделать труд эффективнее, а среду проживания горожан комфортнее.

«Глава региона Николай Любимов нацеливает на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Решение этой задачи требует развития ЖКХ, внедрения современных технологий, повышения энегроэффективности, замены старых коммуникаций на новые и улучшения качества расчетов, — подчеркнут Морозов. — Наш коллектив выступил с инициативой проведения форума, чтобы выработать различные варианты достижения цели».

Участники форума обсудили эффективные способы энерго-, тепло- и водосбережения, а также повышения качества коммунальных услуг. Руководители предприятий поделились передовым опытом и результатами внедрения инноваций.

Кроме того, в рамках форума организовали выставку, на которой гости познакомились с оборудованием по энергосбережению и приборами для домашнего пользования.

По словам организаторов, форум станет ежегодной площадкой для обмена опытом между предприятиями ЖКХ и улучшения качества коммунальных услуг.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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