Рязанские предприятия ЖКХ обсудили повышение качества услуг. Фото

Рязанские предприятия ЖКХ обсудили повышение качества предоставляемых услуг. В четверг, 17 августа, в МКЦ прошел форум в рамках реализации проекта «Сбережение и качество в коммунальной сфере». В нем приняли участие министр ЖКХ Рязанской области Андрей Горелов, замглавы администрации города Андрей Ульянов, представители ведущих организаций сферы: «РМПТС», «РГРЭС», «РГМЭК» и «Водоканал».
Как отметил инициатор проекта, заместитель главного инженера «РГРЭС» Никита Морозов, цель предприятий — сделать труд эффективнее, а среду проживания горожан комфортнее.
«Глава региона Николай Любимов нацеливает на повышение качества жилищно-коммунальных услуг. Решение этой задачи требует развития ЖКХ, внедрения современных технологий, повышения энегроэффективности, замены старых коммуникаций на новые и улучшения качества расчетов, — подчеркнут Морозов. — Наш коллектив выступил с инициативой проведения форума, чтобы выработать различные варианты достижения цели».
Участники форума обсудили эффективные способы энерго-, тепло- и водосбережения, а также повышения качества коммунальных услуг. Руководители предприятий поделились передовым опытом и результатами внедрения инноваций.
Кроме того, в рамках форума организовали выставку, на которой гости познакомились с оборудованием по энергосбережению и приборами для домашнего пользования.
По словам организаторов, форум станет ежегодной площадкой для обмена опытом между предприятиями ЖКХ и улучшения качества коммунальных услуг.