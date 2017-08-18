Рязанская область создаст отдельную структуру для привлечения инвесторов в туризм

В Рязанской области появится Центр развития туризма. В четверг, 17 августа, официально опубликовано распоряжение регионального правительства об учреждении автономной некоммерческой организации под таким названием. Согласно документу, новая структура призвана привлечь бизнесменов к реализации туристических проектов.
Учредителем центра будет областной минкульт. В течение месяца министерство должно будет утвердить устав, сформировать руководящие органы, обеспечить регистрацию АНО и передать ему необходимое имущество.
В настоящее время в регионе действуют Информационно-аналитический центр культуры и туризма (в статусе бюджетного учреждения) и входящий в его состав Туристский информационный центр. Они в основном взаимодействуют с самими туристами, а также занимаются продвижением области на профильном рынке.