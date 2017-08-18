Рязанцев пригласили на обсуждение концепции благоустройства парка Гагарина. Оно пройдет 30 августа в 19:00 на на площадке ДК «Приокский», сообщили на
Модератором выступит управление градостроительства и архитектуры. Участие в обсуждении примут представители профильных управлений администрации Рязани, общероссийского народного фронта, общественности. Кроме того, приглашаются все заинтересованные горожане.
«Концепция благоустройства этого парка разработана с учетом результатов опроса мнения горожан и экспертов, проводившегося на сайте администрации в июле-августе этого года. Все поступившие предложения были рассмотрены и использованы при подготовке первого варианта проекта, который и будет представлен на общественное обсуждение», — говорится в сообщении.