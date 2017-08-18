Спасал сестру и друга. Следовали рассказали о гибели подростка на реке в Касимовском районе

Подросток утонул в Касимовском районе, спасая сестру и друга. Об этом сообщила
По предварительным данным, днем в среду, 16 августа, 12-летний мальчик с младшей сестрой и другом пошли купаться на реку Гусь. Во время купания сестра и друг начали тонуть. Подросток утонул, спасая их.
Оказавшийся рядом мужчина пытался его вытащить, однако спасти мальчика не удалось.
Следователи не нашли на теле подростка следов насильственной смерти. Для установления точной причины смерти назначили судмедэкспертизу и начали дослественную проверку.
Напомним, тело мальчика