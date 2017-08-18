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21:57, 18 августа 2017 663
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Спасал сестру и друга. Следовали рассказали о гибели подростка на реке в Касимовском районе

Спасал сестру и друга. Следовали рассказали о гибели подростка на реке в Касимовском районе

Фото: Pixabay.com

Подросток утонул в Касимовском районе, спасая сестру и друга. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

По предварительным данным, днем в среду, 16 августа, 12-летний мальчик с младшей сестрой и другом пошли купаться на реку Гусь. Во время купания сестра и друг начали тонуть. Подросток утонул, спасая их.

Оказавшийся рядом мужчина пытался его вытащить, однако спасти мальчика не удалось.

Следователи не нашли на теле подростка следов насильственной смерти. Для установления точной причины смерти назначили судмедэкспертизу и начали дослественную проверку.

Напомним, тело мальчика нашли в реке Гусь рядом с Гусем-Железным в пятницу, 18 августа.


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