Организаторы «Прогулки по облакам» пообещали рязанцам вернуть деньги. Об этом в пятницу, 18 августа, на странице «ВКонтакте» написала Анастасия Русских.
По ее словам, на данный момент составляются необходимые акты на все запросы от гостей и участников фестиваля о возврате денежных средств. «В ближайшее время будет опубликована официальная информация на основе законодательных актов РФ», — отмечается в сообщении.
Русских также подчеркнула, что группу фестиваля удалили из соцсетей временно, чтобы «взять паузу для понимания всех вопросов, которые возникли у гостей мероприятия, а так же тех, кто не смог попасть на него».
В ближайшее время должен заработать и сайт, где опубликуют съемки концерта и фотографии. «Мы ответим на все вопросы поэтапно. Мы не прячемся, просто хотели понять что происходит», — добавили организаторы.
Напомним, третий день «Прогулки по облакам», в который должна была выступить группа «Пицца»,
А организаторы фестиваля воздухоплавания «Небо России», в свою очередь,