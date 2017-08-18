На въезде в Путятино установили новый герб

На въезде в Путятино со стороны Шацка установили новый герб, разработанный в 2014 году. Об этом сообщил сайт
Планируется, что такой же поставят и на въезде со стороны Москвы. Герб исполнен на специальной светоотражающей поверхности.
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На въезде в Путятино со стороны Шацка установили новый герб, разработанный в 2014 году. Об этом сообщил сайт
Планируется, что такой же поставят и на въезде со стороны Москвы. Герб исполнен на специальной светоотражающей поверхности.
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