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9:23, 18 августа 2017 897
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На подготовку к новому отопительному сезону Рязанская область направит почти 5 миллиардов

На подготовку к новому отопительному сезону Рязанская область направит почти 5 миллиардов

На подготовку к отопительному сезону 2017/2018 Рязанская область планирует направить 4,8 млрд рублей. Об этом сообщил врио губернатора Николай Любимов на публичном обсуждении правоприменительной практики Ростехнадзора, которое состоялось в четверг, 17 августа.

По словам политика, регион уделяет этому вопросу «серьезное внимание». За счет названных средств ремонтируется технологическое оборудование, инженерные сети, объекты водоснабжения, системы вентиляции, ведется подготовка жилищного фонда.

«Одна из проблемных точек — состояние теплосетей: большая их часть сильно изношена. В области разработана 7-летняя программа по замене таких коммуникаций, что позволит значительно повысить надежность теплоснабжения потребителей», — подчеркнул глава региона.

Замруководителя Ростехнадзора Александр Рыбас отметил, что из пяти областей, входящих в Приокское территориальное управление Ростехнадзора, в Рязанской области в последние несколько лет «не самый высокий процент получения паспортов готовности к осенне-зимнему периоду». «Но сегодня все меняется в лучшую сторону. Николай Любимов взял этот вопрос на особый контроль. Подготовка к отопительному сезону активизирована, запланированы мероприятия по улучшению ситуации в будущем», — добавил он.


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