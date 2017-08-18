На Куйбышевском шоссе образовалась крупная пробка в сторону выезда из города. Согласно сервису «
Затор начинается от перекрестка с улицей Халтурина, завершается у после железнодорожного переезда перед дорогой на Строитель и Турлатово.
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Фото: Pixabay.com
На Куйбышевском шоссе образовалась крупная пробка в сторону выезда из города. Согласно сервису «
Затор начинается от перекрестка с улицей Халтурина, завершается у после железнодорожного переезда перед дорогой на Строитель и Турлатово.
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Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?