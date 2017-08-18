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18:11, 18 августа 2017 687
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На Куйбышевском шоссе образовалась крупная пробка

На Куйбышевском шоссе образовалась крупная пробка

Фото: Pixabay.com

На Куйбышевском шоссе образовалась крупная пробка в сторону выезда из города. Согласно сервису «Яндекс. Пробки», скорость движения составила семь километров в час.

Затор начинается от перекрестка с улицей Халтурина, завершается у после железнодорожного переезда перед дорогой на Строитель и Турлатово.


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1 день назад
История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

История в именах. В честь кого названы улицы Рязани

Пройтись по Горького, свернуть на Циолковского. В честь кого названы эти улицы, может рассказать любой старшеклассник. А если речь зайдет о Халтурина, Бирюзова или Великанова?

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