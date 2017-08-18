Мэрия объявила розыск наследников умершей девять лет назад рязанки

Администрация Рязани объявила розыск наследников Агнии Бушуевой, умершей в 2008 году. Объявление официально опубликовано в четверг, 17 августа.
Чиновники решают судьбу квартиры в доме №12 корпус 1 по улице Тимакова. Если претенденты на нее не найдутся, имущество станет муниципальным.
Наследников и рязанцев, знающих о них, просят до 16 сентября обратиться в городское управление земельных ресурсов и имущественных отношений: улица Введенская, дом №107, кабинеты 218 и 220. Телефоны: 29-78-25, 29-78-27.