Любимов открыл школу наставничества на авиаремонтном заводе. Фото

Николай Любимов открыл школу наставничества на авиаремонтном заводе. В пятницу, 18 августа, глава региона осмотрел музей, цеха, храм и территорию предприятия.
Врио губернатора отметил ухоженность авиаремонтного завода, креативные разработки и находки. «Видно, что руководство и все работники завода любят свое предприятие и относятся к нему по-хозяйственному. У нас не везде такой порядок на улицах, как здесь», — сказал он.
В ходе визита презентовали школу наставничества для молодых специалистов завода в рамках реализации проекта «Сохраняя традиции, смотрим в будущее». Теперь за каждым новичком на производстве закрепят более опытный сотрудник, который будет помогать вникать в особенности деятельности.
В 2017 году наставниками назначили 51 сотрудника. Программа обучения для молодых рабочих рассчитана на два этапа: теорию и практику. До конца года планируется обучить порядка 100 человек.
«Школа наставничества — замечательный институт развития, который благодаря опытным профессионалам позволит передавать знания и умения молодым работникам», — подчеркнул Любимов.
По его словам в регионе ведется работа по открытию кафедр на базе заводов. «Это очень нужное дело. Тогда выходя из стен университета студенты уже будут подготовлены к своей профессии и работать», — подчеркнул глава региона.
«Завод прошел большой и славный путь вместе с отечественной авиацией. Эти годы вошли в историю ремонта, стали биографией сотней талантливых организаторов производства. Каждое поколение приумножало и продолжает приумножать трудовую славу предприятия», — отметил директор завода Сергей Сокол.
Для увековечивания памяти трудовых династий завода, в музее предприятия открыли соответствующую экспозицию.