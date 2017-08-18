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18:08, 18 августа 2017 1 525
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Любимов открыл школу наставничества на авиаремонтном заводе. Фото

Любимов открыл школу наставничества на авиаремонтном заводе. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов открыл школу наставничества на авиаремонтном заводе. В пятницу, 18 августа, глава региона осмотрел музей, цеха, храм и территорию предприятия.

Врио губернатора отметил ухоженность авиаремонтного завода, креативные разработки и находки. «Видно, что руководство и все работники завода любят свое предприятие и относятся к нему по-хозяйственному. У нас не везде такой порядок на улицах, как здесь», — сказал он.

В ходе визита презентовали школу наставничества для молодых специалистов завода в рамках реализации проекта «Сохраняя традиции, смотрим в будущее». Теперь за каждым новичком на производстве закрепят более опытный сотрудник, который будет помогать вникать в особенности деятельности.

В 2017 году наставниками назначили 51 сотрудника. Программа обучения для молодых рабочих рассчитана на два этапа: теорию и практику. До конца года планируется обучить порядка 100 человек.

«Школа наставничества — замечательный институт развития, который благодаря опытным профессионалам позволит передавать знания и умения молодым работникам», — подчеркнул Любимов.

По его словам в регионе ведется работа по открытию кафедр на базе заводов. «Это очень нужное дело. Тогда выходя из стен университета студенты уже будут подготовлены к своей профессии и работать», — подчеркнул глава региона.

«Завод прошел большой и славный путь вместе с отечественной авиацией. Эти годы вошли в историю ремонта, стали биографией сотней талантливых организаторов производства. Каждое поколение приумножало и продолжает приумножать трудовую славу предприятия», — отметил директор завода Сергей Сокол.

Для увековечивания памяти трудовых династий завода, в музее предприятия открыли соответствующую экспозицию.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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