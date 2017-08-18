К Земле приближается крупнейший астероид за все время систематических наблюдений за потенциально опасными объектами. О приближении сообщило NASA, передает «
Объект (3122) Флоренс приблизится к Земле на семь миллионов километров 1 сентября 2017 года. Его диаметр составил пять километров.
«Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов», — сообщил Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов NASA.
Отмечается, что Флоренс не опасен для Земли. Он сближался с планетой в 1890 году, открыли его в 1981 году
В конце августа и начале сентября 2017 года астероид можно увидеть при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.