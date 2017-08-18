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14:25, 18 августа 2017 1 257
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К Земле приближается крупнейший астероид за все время наблюдений — NASA 1

К Земле приближается крупнейший астероид за все время наблюдений — NASA

Фото: Pixabay.com

К Земле приближается крупнейший астероид за все время систематических наблюдений за потенциально опасными объектами. О приближении сообщило NASA, передает «Лента.ру».

Объект (3122) Флоренс приблизится к Земле на семь миллионов километров 1 сентября 2017 года. Его диаметр составил пять километров.

«Многие известные астероиды подходили ближе к Земле, чем Флоренс 1 сентября, но все они меньше. Флоренс — крупнейший астероид, который подойдет к Земле так близко с вводом программы НАСА по обнаружению и отслеживанию околоземных астероидов», — сообщил Пол Ходас из Центра исследований околоземных объектов NASA.

Отмечается, что Флоренс не опасен для Земли. Он сближался с планетой в 1890 году, открыли его в 1981 году

В конце августа и начале сентября 2017 года астероид можно увидеть при помощи телескопа в созвездиях Южной Рыбы, Козерога, Водолея и Дельфина.


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