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13:47, 18 августа 2017 680

Генерального директора ГРПЗ отметили региональной наградой

Генерального директора ГРПЗ отметили региональной наградой

За заслуги в промышленности, способствующие развитию региона, генеральный директор Государственного Рязанского приборного завода (входит в КРЭТ) Павел Будагов удостоен Знака Губернатора Рязанской области «В память 80-летия Рязанской области». Почетную награду Павлу Будагову вручил вице-губернатор региона Сергей Филимонов.

На торжественном мероприятии, проходившем в правительстве области, генеральный директор АО «ГРПЗ» подчеркнул, что данная награда является признанием заслуг всего коллектива Государственного Рязанского приборного завода. Будагов отметил: «Наше предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Рязанской области. В последние годы мы наращиваем объёмы производства, растет производительность труда. Вместе с этим растет и зарплата. Кроме того, завод принимает активное участие в жизни региона, содействует его социально-экономическому развитию. Мы работаем в тесном взаимодействии с руководством области и города на благо Рязанского края».

Справка

Знак «В память 80-летия Рязанской области» учрежден постановлением губернатора Рязанской области от 16 мая 2017 года №41-пг. Данная награда является видом поощрения губернатора Рязанской области. Знаком награждаются граждане за заслуги в различных сферах деятельности, способствующие развитию Рязанской области.


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