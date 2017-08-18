Генерального директора ГРПЗ отметили региональной наградой

За заслуги в промышленности, способствующие развитию региона, генеральный директор
На торжественном мероприятии, проходившем в правительстве области, генеральный директор АО «ГРПЗ» подчеркнул, что данная награда является признанием заслуг всего коллектива Государственного Рязанского приборного завода. Будагов отметил: «Наше предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Рязанской области. В последние годы мы наращиваем объёмы производства, растет производительность труда. Вместе с этим растет и зарплата. Кроме того, завод принимает активное участие в жизни региона, содействует его социально-экономическому развитию. Мы работаем в тесном взаимодействии с руководством области и города на благо Рязанского края».
Справка
Знак «В память 80-летия Рязанской области» учрежден постановлением губернатора Рязанской области от 16 мая 2017 года №41-пг. Данная награда является видом поощрения губернатора Рязанской области. Знаком награждаются граждане за заслуги в различных сферах деятельности, способствующие развитию Рязанской области.