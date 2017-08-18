Еще одного рязанского застройщика заподозрили в мошенничестве

Правоохранительные органы изучат деятельность еще одного рязанского застройщика. Областной минстрой передал силовикам материалы своей внеплановой проверки ООО «Фалькон», указано на
Поводом для проверки стало обращение дольщицы, поступившее в июне 2017 года. Чиновники выявили нарушения законодательства о долевом строительстве. Какие именно, не уточняется. Правоохранителям предложили проверить наличие в деятельности руководителей компании состава преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее власти Рязани и области заявляли, что просили правоохранителей изучить деятельность еще нескольких фирм, сорвавших сроки долевого строительства.