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17:27, 18 августа 2017 122
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Еще одного рязанского застройщика заподозрили в мошенничестве

Еще одного рязанского застройщика заподозрили в мошенничестве

Правоохранительные органы изучат деятельность еще одного рязанского застройщика. Областной минстрой передал силовикам материалы своей внеплановой проверки ООО «Фалькон», указано на сайте министерства. Она завершилась 14 августа.

Поводом для проверки стало обращение дольщицы, поступившее в июне 2017 года. Чиновники выявили нарушения законодательства о долевом строительстве. Какие именно, не уточняется. Правоохранителям предложили проверить наличие в деятельности руководителей компании состава преступления по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее власти Рязани и области заявляли, что просили правоохранителей изучить деятельность еще нескольких фирм, сорвавших сроки долевого строительства.


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