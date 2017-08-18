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20:56, 18 августа 2017 493
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Эксперты назвали лучшие легковые автомобили с пробегом

Эксперты назвали лучшие легковые автомобили с пробегом

Эксперты назвали лучшие легковые автомобили с пробегом. Рейтинг подготовил «Автостат».

В июле объем рынка автомобилей с пробегом составил 453,9 тысячи единиц, что на 0,9% меньше, чем в 2016 году.

Лидером среди отечественных марок стала Lada, на ее долю пришлось 27% от общего объема — 121,7 тысячи машин. Лучшей из иномарок назвали японскую Toyota. Ее показатель достиг 51,1 тысячи экземпляров. В тройку также вошел Nissan с результатом 24,7 тысячи машин.

Среди моделей на первом месте остается хэтчбек Lada 2114 с проданными 13,1 тысячи машинами. Вторым оказался седан LADA 2107 — 12 тысяч. На третьей строчке Ford Focus с показателем 11,5 тысячи экземпляров.

Кроме того, рыночный рост зафиксировали у Lada 2170 (+3%), Lada 4×4 (+2,3%) и Hyundai Solaris (+26,8%). Столь высокий рост последней модели эксперты связали с тем, что она уже несколько лет входит в число лидеров первичного рынка и теперь массово реализуется на вторичном рынке.

Партнер новости ГК «Автоимпорт»

Предложение от автосалона Hyundai на Московском шоссе. Автосалон предлагает программу «Семейный автомобиль». Покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Creta. При этом вы можете одновременно воспользоваться программой «Первый автомобиль» и стандартной программой господдержки.

Фото с официального сайта Lada


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