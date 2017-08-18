Афиша RZN.info рекомендует посетить ярмарку меда и шоу «Времена года»

В эти выходные в Рязанской области состоится немало культурных мероприятий.
В селе Истье Старожиловского района 19 августа пройдет IV Международный кузнечный фестиваль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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В эти выходные в Рязанской области состоится немало культурных мероприятий.
В селе Истье Старожиловского района 19 августа пройдет IV Международный кузнечный фестиваль «
Полный обзор культурных мероприятий смотрите на нашем сайте в разделе «
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