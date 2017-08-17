Журналист Александр Невзоров обвинил церковь в выселении 23 рязанских семей на улицу. Об этом он заявил в эфире своей
«В Рязанской области выселяется 23 семьи из какого-то старого дома, где когда-то было какое-то монастырское подворье, причем выселяются, опять-таки, в никуда. Попы уже отобрали туалет. У них был единственный уличный туалет на улице вот на этот деревянный барачного типа дом на 23 семьи, и им ласково в суде посоветовали ходить в лес, потому что лес, в принципе, недалеко — до леса там всего 700 метров», — сказал Невзоров.
Журналист при этом не уточнил, где именно развивается эта ситуация.