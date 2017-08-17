Волонтеры подключились к поискам пропавшего в Соколовке 27-летнего мужчины

Волонтеры спасательного отряда «Liza Alert-Рязань» присоединились к поискам 27-летнего Сергея Артемова, который пропал в Соколовке. Информацию опубликовали в
Напомним, вечером в воскресенье, 13 августа, мужчина вышел из дома №1 по улице 2-ой Прудной и пошел к родителям за продуктами и лекарствами. Он забрал необходимые вещи, но домой не вернулся. С 13 августа о мужчине
Был одет: джинсовые шорты, серая футболка и темные кроссовки.
Приметы: светлые волосы, шрам между бровей, на руках и на ногах имеются пигментные пятна.
Всех, кому известно что-либо о пропавшем, попросили обращаться по номеру: