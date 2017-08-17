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15:27, 17 августа 2017 443
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В течение ближайших часов на Землю обрушится магнитная буря

В течение ближайших часов на Землю обрушится магнитная буря

В течение ближайших часов на Землю обрушится магнитная буря. Об этом рассказал агентству ТАСС заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н. В. Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Анатолий Белов.

«На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле», — сказал эксперт. При этом он уточнил, что ожидает развития явления в течение ближайших восьми часов, после чего геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.

По словам Белова, магнитная буря оценивается на четыре балла из девяти возможных. Ученый отметил, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, в свою очередь сбои в работе техники происходят только во время сильных вспышек на солнце.


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