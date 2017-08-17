В течение ближайших часов на Землю обрушится магнитная буря. Об этом рассказал агентству
«На Солнце наблюдается корональная дыра с исходящим в сторону Земли высокоскоростным потоком солнечного ветра. Он уже вызвал межпланетное возмущение и малую магнитную бурю на Земле», — сказал эксперт. При этом он уточнил, что ожидает развития явления в течение ближайших восьми часов, после чего геомагнитная обстановка начнет успокаиваться.
По словам Белова, магнитная буря оценивается на четыре балла из девяти возможных. Ученый отметил, что на человека одинаково воздействуют и сильные, и слабые бури, в свою очередь сбои в работе техники происходят только во время сильных вспышек на солнце.