Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:30, 17 августа 2017 1 660
 0    0

В Рязани запустили туристический «маршрут любви». Фото

В Рязани запустили туристический «маршрут любви». Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани запустили туристический «маршрут любви». В четверг, 17 августа, его представили у Театра на Соборной.

Новый пешеходный «Маршрут любви великих рязанцев» появился в рамках реализации проекта «Узнаем город вместе». По словам его создателей, проект соответствует позиции Николая Любимова, то есть нацелен на развитие туристических ресурсов области.

Руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам Покажу!» Ксения Паначеева отметила, что история — это не только факты и события, которые происходили, но и люди, их судьбы. «О судьбах известных людей мы знаем очень мало, мы судим о них стереотипами. С помощью маршрута предлагаю посмотреть на них с другого ракурса, как на простых людей, у которых были свои печали, радости и любовные чувства», — рассказала Паначеева

Директор Рязанской филармонии Галина Соколова поделилась, что из четырех историй узнала много нового из жизни выдающихся рязанцев. «Кто знал, что Салтыков-Щедрин писал такие трогательные слова в адрес своей возлюбленной? Этот проект нужно расширять, его можно дополнять историями талантов рязанской земли, которых в регионе очень много», — заметила она.

Худрук Рязанского театра на Соборной Марина Есенина поддержала эту мысль, назвав Рязань «Российской Флоренцией», из которой вышли все выдающихся умы страны.

На Соборной площади рядом с первым пунктом маршрута актеры театра «Переход» познакомили собравшихся с историей любви Сергея Есенина и Августы Миклашевской.

На открытии также присутствовали семьи-юбиляры, которые поделились своими рецептами долгих чувств.

Новый маршрут охватывает три центральные улицы города: Соборную, Семинарскую и Николодворянскую. Рядом с домами, где знакомились и общались известные пары Константина Паустовского и Екатерины Загорской, Михаила Салтыкова-Щедрина и Елизаветы Болтиной, Михаила Врубеля и Надежды Забелы, Ивана Павлова и Серафимы Карчевской установили информационные стенды с историями их отношений. Также по ходу всего маршрута установили систему навигации.

Напомним, что ранее в рамках проекта «Узнаем город вместе в Рязани запустили новый туристический маршрут.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
14:30, 17 августа 2017
В Рязани запустили туристический «маршрут любви». Фото
14:01, 16 августа 2017
Рязанцам предложили бесплатно посмотреть на гонки внедорожников
11:32, 15 августа 2017
На фестивале «Рязанский караваец» пройдет парад блинопеков
17:12, 14 августа 2017
На кузнечный фестиваль в Рязанскую область приедет мастер из Израиля
13:40, 13 августа 2017
Елизавета II устроила вечеринку под песни ABBA
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Глава государства планирует посетить регион в конце августа.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 32 434
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 31 731
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 440
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 861
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 395
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум