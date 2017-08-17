В Рязани запустили туристический «маршрут любви». Фото

В Рязани запустили туристический «маршрут любви». В четверг, 17 августа, его представили у Театра на Соборной.

Новый пешеходный «Маршрут любви великих рязанцев» появился в рамках реализации проекта «Узнаем город вместе». По словам его создателей, проект соответствует позиции Николая Любимова, то есть нацелен на развитие туристических ресурсов области.

Руководитель туристско-образовательного проекта «Я вам Покажу!» Ксения Паначеева отметила, что история — это не только факты и события, которые происходили, но и люди, их судьбы. «О судьбах известных людей мы знаем очень мало, мы судим о них стереотипами. С помощью маршрута предлагаю посмотреть на них с другого ракурса, как на простых людей, у которых были свои печали, радости и любовные чувства», — рассказала Паначеева

Директор Рязанской филармонии Галина Соколова поделилась, что из четырех историй узнала много нового из жизни выдающихся рязанцев. «Кто знал, что Салтыков-Щедрин писал такие трогательные слова в адрес своей возлюбленной? Этот проект нужно расширять, его можно дополнять историями талантов рязанской земли, которых в регионе очень много», — заметила она.

Худрук Рязанского театра на Соборной Марина Есенина поддержала эту мысль, назвав Рязань «Российской Флоренцией», из которой вышли все выдающихся умы страны.

На Соборной площади рядом с первым пунктом маршрута актеры театра «Переход» познакомили собравшихся с историей любви Сергея Есенина и Августы Миклашевской.

На открытии также присутствовали семьи-юбиляры, которые поделились своими рецептами долгих чувств.

Новый маршрут охватывает три центральные улицы города: Соборную, Семинарскую и Николодворянскую. Рядом с домами, где знакомились и общались известные пары Константина Паустовского и Екатерины Загорской, Михаила Салтыкова-Щедрина и Елизаветы Болтиной, Михаила Врубеля и Надежды Забелы, Ивана Павлова и Серафимы Карчевской установили информационные стенды с историями их отношений. Также по ходу всего маршрута установили систему навигации.