В Рязани школьные автобусы проверили на готовность к учебному году

В преддверии нового учебного года в Рязани проверили техническое состояния школьных автобусов. Об этом сообщила
В транспортных средствах проверили аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства, исправность светового оборудования в салоне, исправность кнопок вызова водителя, наличие и работоспособность ремней безопасности, исправность громкоговорящих устройств, внешние световые приборы, исправность аварийной сигнализации, работоспособность фар и стоп-сигналов.
«В обязательном порядке проверялось наличие в школьных автобусах прибора системы ГЛОНАСС и тахографа», — говорится в сообщении.
Полицейские также провели с водителями инструктаж, в котором обратили внимание на соблюдение ПДД.