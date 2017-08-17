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13:46, 17 августа 2017 745
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В Рязани школьные автобусы проверили на готовность к учебному году

В Рязани школьные автобусы проверили на готовность к учебному году

Фото: УМВД по Рязанской области

В преддверии нового учебного года в Рязани проверили техническое состояния школьных автобусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В транспортных средствах проверили аптечки, огнетушители, знаки аварийной остановки, противооткатные устройства, исправность светового оборудования в салоне, исправность кнопок вызова водителя, наличие и работоспособность ремней безопасности, исправность громкоговорящих устройств, внешние световые приборы, исправность аварийной сигнализации, работоспособность фар и стоп-сигналов.

«В обязательном порядке проверялось наличие в школьных автобусах прибора системы ГЛОНАСС и тахографа», — говорится в сообщении.

Полицейские также провели с водителями инструктаж, в котором обратили внимание на соблюдение ПДД.


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