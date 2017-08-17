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11:49, 17 августа 2017 832
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В кадомском озере утонул мужчина

В кадомском озере утонул мужчина

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В четверг, 17 августа, из озера в Кадоме подняли тело мужчины. Труп обнаружили в 11:30, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Отмечается, что место, где нашли погибшего, не оборудовано для купания.

Всего к работам привлекали одну единицу техники и пятерых спасателей.


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