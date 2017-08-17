В кадомском озере утонул мужчина

В четверг, 17 августа, из озера в Кадоме подняли тело мужчины. Труп обнаружили в 11:30, сообщила
Отмечается, что место, где нашли погибшего, не оборудовано для купания.
Всего к работам привлекали одну единицу техники и пятерых спасателей.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В четверг, 17 августа, из озера в Кадоме подняли тело мужчины. Труп обнаружили в 11:30, сообщила
Отмечается, что место, где нашли погибшего, не оборудовано для купания.
Всего к работам привлекали одну единицу техники и пятерых спасателей.
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