В четверг на семи рязанских улицах отключат холодную воду

В четверг, 17 августа, на семи рязанских улицах отключат холодную воду. Об этом сообщили на
Из-за ремонта на водопроводе с 09:00 до 16:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Попова дом №55;
- улица Загородная дома №1, 2, 3, 4, 4-а (котельная), 6 (детсад №161), 8, 10, 12, 14, 18, 22-а, 22 корпус 4, 22 корпус 5.
С 9:00 до 17:00 воду отключат по следующим адресам:
- Михайловское шоссе дома №1-а, 1-б, 1-в, 2, 2-а, 2-б, 2-в, 3, 3-а, 3-б;
- Михайловское шоссе дома с №2 по №84, дом №90-а;
- Заводской проезд дома №1, 2, 4, 6-а;
- улица Огородная;
- 3-й Михайловский проезд дома№ 2, 2-а;
- площадь Дмитрова дом №1.