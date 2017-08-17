У михайловского пенсионера украли десять саженцев туи. Об этом сообщила
63-летний житель Михайловского района выращивает экзотические деревья. После трех дней отсутствия он увидел, что из питомника пропали десять саженцев туи
Полицейские выяснили, что в соседнем поселке несколько дачников купили саженцы этого дерева. Оперативники установили личности продавцов — двух местных жителей 40 и 57 лет.
Задержанные злоумышленники признались в преступлении. По словам инициатора кражи, он вместе с помощником выкопали и продали саженцы. Вырученные деньги потратили на крепкий алкоголь. Полиция изъяла краденое.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ. Им грозит до пяти лет лишения свободы.