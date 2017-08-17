Синоптик сравнил вероятность смерчей в Москве с падением метеорита

Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сравнил вероятность смерчей в Москве с падением метеорита, передает Life.
«Я не помню ни одного случая смерча в Москве. Даже 29 мая был не смерч, а шквал. Это разные вещи. Смерч может быть на Черноморье, например. Вообще по России смерчи на суше — это единичные случаи. К практике в Москве они не имеют отношения, — сказал Цыганков.
Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на академика РАН Игоря Мохова, что по столице могут пронестись смерчи.