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15:30, 17 августа 2017 165
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Синоптик сравнил вероятность смерчей в Москве с падением метеорита

Синоптик сравнил вероятность смерчей в Москве с падением метеорита

Фото: Pixabay.com

Замруководителя Ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сравнил вероятность смерчей в Москве с падением метеорита, передает Life.

«Я не помню ни одного случая смерча в Москве. Даже 29 мая был не смерч, а шквал. Это разные вещи. Смерч может быть на Черноморье, например. Вообще по России смерчи на суше — это единичные случаи. К практике в Москве они не имеют отношения, — сказал Цыганков.

Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на академика РАН Игоря Мохова, что по столице могут пронестись смерчи.


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