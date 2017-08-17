Рязанскому рыбаку грозит штраф в полмиллиона за браконьерство. Об этом сообщила
Инспекторы охотнадзора Михайловского района сообщили в полицию, что 53-летний местный житель возле села Новая Деревня незаконно ставит сети на Проне. Для того, чтобы браконьер не скрылся, полицейские перекрыли пути выезда. Вскоре они задержали злоумышленника и изъяли сеть.
Мужчину подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 256 УК РФ. Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.