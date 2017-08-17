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12:10, 17 августа 2017 1 034
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Рязанскому рыбаку грозит штраф в полмиллиона за браконьерство

Рязанскому рыбаку грозит штраф в полмиллиона за браконьерство

Фото: Pixabay.com

Рязанскому рыбаку грозит штраф в полмиллиона за браконьерство. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инспекторы охотнадзора Михайловского района сообщили в полицию, что 53-летний местный житель возле села Новая Деревня незаконно ставит сети на Проне. Для того, чтобы браконьер не скрылся, полицейские перекрыли пути выезда. Вскоре они задержали злоумышленника и изъяли сеть.

Мужчину подозревают в совершении преступления по части 1 статьи 256 УК РФ. Ему грозит штраф от 300 до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.


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