Рязанку осудили за брань в адрес главы сельского поселения. Мировой судья огласил приговор во вторник, 15 августа, сообщил сайт издательства «
Как выяснилось в ходе заседания, в администрацию одного из сельских поселений Рязанского района поступило обращение. В нем говорилось, что несовершеннолетний сын местной жительницы нарушил общественный порядок.
Глава поселения попросила женщину обратить внимание на поведение сына. На это рязанка в присутствии односельчан ответила оскорблениями, «выраженными в неприличной форме и унижающие ее честь и достоинство как представителя власти».
В суде женщина признала вину и раскаялась. Ей назначили 180 часов обязательных работ.
Приговор не вступил в законную силу.