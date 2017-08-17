Рязанец заявил о краже своей банковской карты из-за нежелания выплачивать кредит. Об этом сообщила
22-летний рязанец заявил в полицию, что 16 июля в Московском районе города неизвестный украл у него кредитную карту, на которой было 55 тысяч рублей.
Выяснилось, что молодой человек приобрел кредитную карту и добровольно передал ее своему знакомому для личного пользования. Вскоре для избежания ответственности за то, что его друг не выплатил кредит, рязанец с заведомо ложным показанием о краже обратился в полицию.
В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.