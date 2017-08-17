Рязанцам предложили миллионную помощь в создании стартапа на базе ТРЦ «Малина»

Рязанцам предложили помощь в создании стартапа на базе ТРЦ «Малина». Торговый центр готов инвестировать в интересный бизнес-проект до одного миллиона рублей в виде долевого участия (с последующей возможностью обратного выкупа доли) и заемных средств (до 10% годовых).
При этом сфера реализации идей рязанцев может быть любой:
- розничная торговля;
- сервис и услуги;
- производство;
- сфера развлечений;
- интернет проекты / IT технологии.
«Мы готовы инвестировать финансы и усилия, расширяя тем самым ваши возможности для профессиональной и творческой реализации», — рассказали в «Малине».
Идею своего проекта можно отправить на почту