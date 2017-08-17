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12:37, 17 августа 2017 839

Рязанцам предложили миллионную помощь в создании стартапа на базе ТРЦ «Малина»

Рязанцам предложили миллионную помощь в создании стартапа на базе ТРЦ «Малина»

Рязанцам предложили помощь в создании стартапа на базе ТРЦ «Малина». Торговый центр готов инвестировать в интересный бизнес-проект до одного миллиона рублей в виде долевого участия (с последующей возможностью обратного выкупа доли) и заемных средств (до 10% годовых).

При этом сфера реализации идей рязанцев может быть любой:

  • розничная торговля;
  • сервис и услуги;
  • производство;
  • сфера развлечений;
  • интернет проекты / IT технологии.

«Мы готовы инвестировать финансы и усилия, расширяя тем самым ваши возможности для профессиональной и творческой реализации», — рассказали в «Малине».

Идею своего проекта можно отправить на почту ushmor@list.ru «Наша общая цель — наполнить „Малину“ интересными товарами и востребованными услугами для улучшения качества жизни каждого покупателя», — добавили представители ТРЦ.


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