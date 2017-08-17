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11:43, 17 августа 2017 4 147
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Рязань присоединилась к международному автопробегу ДОСААФ. Фото

Рязань присоединилась к международному автопробегу ДОСААФ. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязань присоединилась к международному автопробегу. В четверг, 17 августа, на площади Победы прошел митинг, посвященный 90-летию ДОСААФ.

Перед ним к Мемориалу Победы возложили цветы и венки вице-губернатор Сергей Филимонов, зампред областной думы Михаил Кривцов, глава города Владислав Фролов, ветеран Великой Отечественной войны Дмитрию Черничкин, председатель ДОСААФ России по Рязанской области Николай Рудаков, юнайрмейцы, казаки, ветераны, студенты.

Как рассказал Рудаков, пробег в честь 90-летия ДОСААФ проходит на территории России и Белоруссии с 5 июля по 24 августа в формате передачи эстафеты символов РФ.

«Этот уникальный пробег — дань памяти поколения. Символом автопробега стала земля с мест боевой славы Рязанской области, которая пойдет на вечное хранение в Севастополь и Минск. Наша делегация посетит Михайлов, а в Туле встретится с основной колонной комбинированного пробега и прибудет на Бородинское поле», — отметил председатель ДОСААФ. Он также пожелал участникам автопробега «Счастливого пути».

«Это знаковое событие продолжает наши славные традиции и сохраняет о героическом прошлом нашей страны», — добавил Филимонов.

Он напомнил, что в Рязани была возрождена и переименована организация ДОСААФ. «За 90 лет она служит отечеству, содействует в подготовке защитников родины», — заключил вице-губернатор.

После передачи капсулированной земли, автопробег стартовал от Площади победы. Колонну ДОСААФА возглавили рязанские представители мотоклуба «Ночные волки».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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