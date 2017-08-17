Ради вечной жизни. Ученые впервые провели криогенную заморозку человека

Китайские учёные впервые в истории произвели криогенную заморозку человеческого тела, передает
В криокамеру поместили тело 49-летней Чжан Вэньлянь, скончавшейся от рака легких. Ученые надеются, что через несколько десятилетий развитие технологий позволить вернуть ее к жизни, а тело к тому моменту сохранится в идеальном состоянии.
Заморозку провели еще в мае, но информация об этом стала общедоступной только через несколько месяцев. Тело женщины содержится в специальном контейнере объёмом в 2000 литров, наполненным жидким азотом. Температура хранилища составляет почти минус 200 градусов Цельсия.