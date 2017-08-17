Преступление по-цыгански. Рязанца осудили за кражу лошади

Рязанца осудили за кражу лошади. Приговор вынес Михайловский районный суд, сообщила его
Известно, что нарушитель незаконно проник на территорию юрлица, занимавшегося разведением лошадей, откуда украл коня голштинской породы. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, распорядившись животным по своему усмотрению.
Причиненный хозяину лошади ущерб оценили как особо крупный.
Подозреваемого признали виновным и приговорили к условному лишению свободы сроком на три года с испытательным сроком на два.
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