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10:00, 17 августа 2017 355
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Преступление по-цыгански. Рязанца осудили за кражу лошади

Преступление по-цыгански. Рязанца осудили за кражу лошади

Рязанца осудили за кражу лошади. Приговор вынес Михайловский районный суд, сообщила его пресс-служба.

Известно, что нарушитель незаконно проник на территорию юрлица, занимавшегося разведением лошадей, откуда украл коня голштинской породы. После этого злоумышленник скрылся с места преступления, распорядившись животным по своему усмотрению.

Причиненный хозяину лошади ущерб оценили как особо крупный.

Подозреваемого признали виновным и приговорили к условному лишению свободы сроком на три года с испытательным сроком на два.

Фото с Кинопоиска


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