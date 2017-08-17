Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

9:24, 17 августа 2017 668
 0    0

Пострадавший автовладелец отсудил почти 250 тысяч за ямы на дорогах в Турлатове

Пострадавший автовладелец отсудил почти 250 тысяч за ямы на дорогах в Турлатове

Автовладелец, чья машина пострадала из-за ям на дорогах в Турлатове, отсудил у администрации Рязанского района 244 180 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

В мае 2016 года истец ехал на исправном автомобиле и попал в ямы, которые не были обозначены ограждением или знаками. В результате ДТП транспортное средство получило значительные механические повреждения.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования рязанца и обязал ответчика выплатить пострадавшему сумму материального ущерба. Однако районная администрация подала апелляцию.

Рязанский областной суд, рассмотрев жалобу ответчика, в ее удовлетворении отказал.

Фото gorod-kimry.ru


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:24, 17 августа 2017
«Свидетели Иеговы» попали в список запрещенных организаций
11:08, 17 августа 2017
Рязанские автоинспекторы ищут очевидцев столкновения «Волги» и «Хендая»
11:05, 17 августа 2017
«Ланта-банк» сменил адрес в Рязани
11:01, 17 августа 2017
Рязанец заявил о краже своей банковской карты из-за нежелания выплачивать кредит
10:00, 17 августа 2017
Преступление по-цыгански. Рязанца осудили за кражу лошади
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Накануне визита Путина. RZN.info вспомнил, когда и зачем приезжал президент в Рязанскую область

Глава государства планирует посетить регион в конце августа.

Популярное
Комментируемое
Новое
18:12, 10 августа 2017 32 117
В Рязани наградили лучших строителей. Фото
20:05, 8 августа 2017 31 471
На открытии «Неба России — 2017» Любимова отправили в полет, Валуев отказался 2
10:12, 9 августа 2017 23 420
RZN.info публикует фоторепортаж с открытия фестиваля «Небо России-2017»
17:21, 5 августа 2017 19 746
Булеков приготовил салат из кальмаров на кулинарном поединке. Фото 2
19:29, 5 августа 2017 18 337
Аварию в Рыбновском районе устроил водитель «Рено». Фото
Все новости
Голосования

Подготовка к школе — это...

Окончание опроса: 26.08.2017
Архив голосований
Форум