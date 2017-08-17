Пострадавший автовладелец отсудил почти 250 тысяч за ямы на дорогах в Турлатове

Автовладелец, чья машина пострадала из-за ям на дорогах в Турлатове, отсудил у администрации Рязанского района 244 180 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
В мае 2016 года истец ехал на исправном автомобиле и попал в ямы, которые не были обозначены ограждением или знаками. В результате ДТП транспортное средство получило значительные механические повреждения.
Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования рязанца и обязал ответчика выплатить пострадавшему сумму материального ущерба. Однако районная администрация подала апелляцию.
Рязанский областной суд, рассмотрев жалобу ответчика, в ее удовлетворении отказал.
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