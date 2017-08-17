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11:44, 17 августа 2017 1 930
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Пиво может подорожать на 50 процентов — СМИ

Пиво может подорожать на 50 процентов — СМИ

Фото: Pixabay.com

Пиво может подорожать на 50 процентов. Это связано с ожидаемым сокращением урожая пивоваренного ячменя, передает Life.

Отмечается, что в России на цены повлияет не урожай, а госрегулирование цен на дешевое пиво.

Низкий урожай ожидается в этом году почти во всех крупных странах-экспортерах. Больше всего — 42% потеряет рынок Австралии. В России он снизится на 3%.

По словам директора департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Алексея Сазанова, в России могут установить минимальную цену на пиво. Он уточнил, что это возможно в том случае, если производители решат, что таким образом можно будет эффективно бороться с теневым рынком.

«Не думаю, что повысится цена на импортное пиво, так как за последние пять лет спрос на пиво во всём мире падает. И это закономерно. Просто за предыдущие 60 лет потребление пива выросло слишком быстро — в четыре раза. Для сравнения, потребление вина осталось прежним, а потребление крепкого алкоголя выросло в 1,5 раза. Притом что численность населения увеличилась примерно вдвое. Так что темпы роста рынка пива были огромными. Сейчас идет ожидаемый спад. Притом что рынок у пива никто не отнимает», — пояснил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По его словам, в ближайшее время могут вырасти цены на дешевое российское пиво более чем на 50%.


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