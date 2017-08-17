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21:50, 17 августа 2017 914
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Первый канал может закрыть «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Контрольную закупку» — СМИ 1

Первый канал может закрыть «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Контрольную закупку» — СМИ

Первый канал может закрыть «Давай поженимся», «Модный приговор» и «Контрольную закупку». Об этом порталу «URA.RU» сообщил источник в руководстве канала.

По его информации, руководство «Первого» нацелилось на политизацию эфира в преддверие президентских выборов, поэтому развлекательные программы ждет закрытие или переформатирование, включающее введение большего числа социально-политических тем.

«Нам сказали, что формат „Давай поженимся“ не предусматривает интегрирование социально-политических тем. Авторы программы в ответ предложили руководству „Первого“ написать обновленную концепцию. 25 августа будет защита нового проекта, и станет понятна его судьба», — рассказал источник «URA.RU» в редакторской группе программы.


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