Ночью в Рязани полностью сгорел автомобиль

В ночь на четверг, 16 августа, в Рязани полностью сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел на Льговском проезде. Причину и ущерб устанавливают. Никто не пострадал.
Огонь тушили четверо пожарных с помощью одного автомобиля.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на четверг, 16 августа, в Рязани полностью сгорел автомобиль. Об этом сообщила
Пожар произошел на Льговском проезде. Причину и ущерб устанавливают. Никто не пострадал.
Огонь тушили четверо пожарных с помощью одного автомобиля.
© RZN.info
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