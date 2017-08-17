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8:13, 17 августа 2017 1 458
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Ночью в Рязани полностью сгорел автомобиль 1

Ночью в Рязани полностью сгорел автомобиль

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В ночь на четверг, 16 августа, в Рязани полностью сгорел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел на Льговском проезде. Причину и ущерб устанавливают. Никто не пострадал.

Огонь тушили четверо пожарных с помощью одного автомобиля.


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