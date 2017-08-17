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15:36, 17 августа 2017 222
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На российский рынок выйдет новая автомобильная марка

На российский рынок выйдет новая автомобильная марка

На российский рынок выйдет новая автомобильная марка. Компания Citroen создала премиальный бренд, под которым сосредоточила имиджевые модели DS Automobiles, сообщают «Автовести».

Отмечается, что в представительстве Citroen начали искать партнеров на получение статуса официального дилера. Они будут не только продавать автомобили, но и осуществлять сервисное обслуживание.

Вначале DS начнут продавать в Москве и Санкт-Петербурге. В России уже открыли официальный сайт марки, куда перенесли продающиеся в стране имиджевые модели Citroen.

Сейчас российская линейка DS включает в себя трехдверную DS 3, хэтчбек гольф-класса DS 4 и его вседорожную версию DS 4 Crossback. Вскоре модельный ряд пополнится новым среднеразмерным кроссовером премиум-класса DS 7 Crossback.

Партнер новости ГК «Автоимпорт»

Предложение от автосалона Hyundai на Московском шоссе. Автосалон предлагает программу «Семейный автомобиль». Покупателям предоставляется субсидия на внесение первоначального взноса в размере 10% от стоимости автомобиля на покупку в кредит новых автомобилей Hyundai Solaris и Creta. При этом вы можете одновременно воспользоваться программой «Первый автомобиль» и стандартной программой господдержки.

Фото с официального сайта DS Automobiles


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