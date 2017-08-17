На российский рынок выйдет новая автомобильная марка. Компания Citroen создала премиальный бренд, под которым сосредоточила имиджевые модели DS Automobiles, сообщают «
Отмечается, что в представительстве Citroen начали искать партнеров на получение статуса официального дилера. Они будут не только продавать автомобили, но и осуществлять сервисное обслуживание.
Вначале DS начнут продавать в Москве и Санкт-Петербурге. В России уже открыли официальный сайт марки, куда перенесли продающиеся в стране имиджевые модели Citroen.
Сейчас российская линейка DS включает в себя трехдверную DS 3, хэтчбек гольф-класса DS 4 и его вседорожную версию DS 4 Crossback. Вскоре модельный ряд пополнится новым среднеразмерным кроссовером премиум-класса DS 7 Crossback.
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