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16:47, 17 августа 2017 561
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На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Телохранитель киллера» и «Графомафия»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Телохранитель киллера» и «Графомафия»

На этой неделе любителей кино порадуют много новинок. Среди премьер — российские комедии «Бабушка легкого поведения» с участием Александра Реввы, Филиппа Киркорова, Глюкозы и «Графомафия» с Гошей Куценко, Юрием Стояновым и Даниилом Спиваковским.

Также рязанцы увидят участника «Специальных показов» Каннского фестиваля французский фильм «Призраки Исмаэля» и австралийский триллер «Над глубиной: Хроника выживания», а также мультфильм «Эмоджи фильм».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».

Фото Кинопоиск


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