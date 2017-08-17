«Ланта-банк» сменил адрес в Рязани

Акционерный коммерческий «Ланта-банк» сменил свой адрес в Рязани. Об этом сообщили его представители.
С понедельника, 21 августа, банк начнет работу в доме №29/2 по Первомайскому проспекту. Телефон 25-29-00, 25-29-20.
Напомним, в июне «Ланта-банк»
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Акционерный коммерческий «Ланта-банк» сменил свой адрес в Рязани. Об этом сообщили его представители.
С понедельника, 21 августа, банк начнет работу в доме №29/2 по Первомайскому проспекту. Телефон 25-29-00, 25-29-20.
Напомним, в июне «Ланта-банк»
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