Кирпичная компания «Брикус» предоставит возможность купить любой материал в кредит

В кирпичной компании «
В компании рассказали о порядке действий при оформлении заявки.
«У каждой модели на странице раздела после названия следует красная кнопка „в кредит“. Наживая на нее, вы оставляете заявку на получение займа для покупки данного стройматериала. В корзине вы обозначаете количество и добавляете другие модели для подсчета количества и составления полной счеты строительства. Чтобы подать заявление на кредит, требуется только внести имя и фамилию, указать действующий номер телефона, так как на него приходит код подтверждения. Через 30 минут с вами свяжется менеджер кредитного отдела с информацией: в каких банках можно получать заем и на каких условиях», — пояснили в «Брикусе».
Благодаря новой возможности, рязанцы смогут