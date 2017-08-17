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22:51, 17 августа 2017 224
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ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

ИГ взяло ответственность за теракт в Барселоне

Террористическая организация «Исламское государство» (запрещена на территории РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Барселоне, передает «Медуза».

Напомним, в четверг, 17 августа, фургон сбил несколько десятков человек на пешеходной улице Рамбле в центре столицы Каталонии, водитель скрылся. В результате погибли 12 или 13 человек, около 90 пострадали.

Двоих подозреваемых полиция задержала в 80 километрах от Барселоны, одного из них зовут Дрисс Убакир. Еще одного человека, который мог быть причастен к теракту в пригороде застрелили стражи порядка — он прорвал полицейский кордон в окрестностях Рамбле.


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